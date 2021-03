CAN 2021 : Le Nigeria avec Kalu et Simon, Moffi sur liste d'attente

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a communiqué la liste des 24 joueurs retenus pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la CAN 2021. Pour ces rencontres, qui verront les Super Eagles se rendre au Bénin le 27 mars avant de recevoir trois jours plus tard le Lesotho, le technicien franco-allemand a fait confiance à ses têtes d'affiche habituelles (Balogun, Troost-Ekong, Etebo, Iheanacho, Iwobi, Chukwueze), parmi lesquelles Wilfred Ndidi (Leicester City), blessé cet automne, effectue son retour. Du côté des joueurs évoluant en Ligue 1, on note les présences de Samuel Kalu (Bordeaux) et Moses Simon (Nantes), tandis que Terem Moffi (Lorient) prend place sur une liste d'attente de sept éléments. Bien que sans club depuis son départ d'Al-Nasr (Arabie Saoudite) fin octobre, Ahmed Musa a lui été retenu.

Pour rappel, les Super Eagles (8 points) occupent la tête du groupe L devant le Bénin (7), la Sierra Leone (3) et le Lesotho (2).