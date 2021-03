CAN 2021 : Le Malawi qualifié 11 ans après !

Le Malawi retrouve la CAN, onze ans après sa dernière participation (2010). Sur leur pelouse de Blantyre, les Flames ont pris les trois points nécessaires en disposant de l'Ouganda par la plus courte des marges (1-0), grâce à un but de Richard Mbulu (15e). Ce sont donc les Flames qui accompagneront en phase finale le Burkina Faso, qui affronte le Soudan du Sud en fin d'après-midi dans un match sans enjeu.

Les onzes de départ :



Malawi : Kakhobwe - Sanudi, Msava, Petro, Sambani - J.Banda, P.Banda, Ngalande, Phiri, Muyaba - Mbulu.



Ouganda : Onyango - Wadada, Mukiibi, Jjuko, Ochaya - Wasswa, Azira - Orit, Miya, Kizza - Okwi.

Classement : 1. Burkina Faso (9 pts, +3). 2. Malawi (10 pts, -1). 3. Ouganda (8 pts, +1). 4. Soudan du Sud (3 pts, -3).