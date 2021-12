CAN 2021 : Le Ghana annonce un amical contre l’Algérie

Trois matchs amicaux pour le Ghana avant la CAN, programmée du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun. C'est ce qu'on découvre dans le programme de préparation des quadruples champions d'Afrique, qui débuteront leur préparation pour cette 33e édition le 22 décembre prochain à Doha au Qatar.

Le premier de ces tests opposera la bande à Milovan Rajevac à un club qatari le 28 décembre. Puis les Black Stars joueront contre une nation qualifiée pour la CAN (1er janvier) dont le nom n'est pas encore connu. Enfin, le troisième match, non encore confirmé par la Fédération algérienne, doit opposer le Ghana à l'Algérie le 5 janvier. C'est après cette rencontre que le Ghana s'envolera le 7 janvier pour le Cameroun, où il affrontera dans le groupe C le Maroc, les Comores et le Gabon.