Positif au Covid-19, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a néanmoins communiqué ce mercredi la liste des joueurs convoqués pour les rencontres des cinquième et sixième journées des éliminatoires de la CAN 2021 face à la RDC et en Angola, les 25 et 29 mars prochains. Pour aller chercher la qualification, le technicien français a battu le rappel des cadres. La seule absence de marque concerne le défenseur Aaron Appindangoye (Sivasspor), éloigné des terrains par une blessure à la cuisse. Toutes les autres têtes d'affiche (Ecuele Manga, Poko, Kanga, Ndong, Lemina, Aubameyang, Bouanga, Boupendza) sont là.



Après quatre journées, la situation est serrée dans le groupe D : la Gambie et le Gabon se partagent la tête avec 7 points, la RDC suivant à un point et l'Angola étant décroché (1 point seulement).

Les 24 Panthères :

Gardiens de but : Anthony Mfa Mezui (Rodange, Luxembourg), Jean-Noël Amonome, Donald Nze.

Défenseurs : Bruno Ecuélé Manga (Dijon, France), Lloyd Palun (Guingamp, France), Gilchrist Nguema (Akhi Nazareth FC, Israël), Sidney Obissa (AC Ajaccio, France), Johan Obiang (Rodez, France), Yohan Watcher (Saint-Malo, France), Junior Assoumou Akué (Vitré, France), Anthony Oyono (Boulogne-sur-Mer, France).

Milieux de terrain : André Biyogho Poko (Altay, Turquie), Mario Lemina (Fulham, Angleterre), Serge Martinsson Ngouali (Hammarby IF, Suède), Guelor Kanga (Etoile Rouge Belgrade, Serbie), Didier Ibrahim Ndong (Dijon, France).

Attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Angleterre), Denis Bouanga (Saint-Étienne, France), Aaron Boupendza (Hatayspor, Turquie), Jim Allevinah (Clermont, France), Gaëtan Missi Mezu (Etar Veliko Tarnovo, Bulgarie), Kevin Mayi (Umraniyespor, Turquie), Fahd Ndzengue (Tabor Sezana, Slovénie).