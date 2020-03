CAN 2021 : Le COSAFA saisit la CAF pour Zimbabwe-Algérie

La question de la rencontre entre le Zimbabwe et l'Algérie continue d'agiter les dirigeants du football africain. Alors que ce match de la 4eme journée devait se disputer le 29 mars au Barbourfields Stadium de Bulawayo, la CAF s'y est opposé en refusant d'homologuer les enceintes locales, ces dernières ne respectant pas les normes pour abriter des matchs internationaux (en l'occurrence les éliminatoires de la CAN 2021). De quoi faire réagir le président du COSAFA, union des Fédérations d'Afrique australe, Philip Chiyangwa, cité mercredi par la presse du pays. Et à en croire le dirigeant, les chances demeurent de voir les Warriors évoluer au pays face aux hommes de Djamel Belmadi.

Des échanges avec Ahmad

« En tant que président du COSAFA, notre mission est qu'[une telle interdiction] ne puisse se produire dans la région du COSAFA, a déclaré celui qui est par ailleurs l'ancien président de la Fédération zimbabwéenne (ZIFA). Cela (...) revient à interférer avec les droits souverains de toutes les nations membres. En tant que patriote, je pense que j'aurais perdu si je n'avais pas fait un pas dans ce sens. Que diraient les autres dirigeants autour de moi au COSAFA si j'avais permis que cela se produise ? C'est ainsi que j'ai abordé cette question et j'ai commencé à parler au président de la CAF. Nous sommes déjà à un point où il est probablement certain à 80% [que le match se jouera à Barbourfields]. Le reste n'est que littérature. »