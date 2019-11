CAN 2021 : Le Cameroun retire le marché du stade d'Olembe au groupe italien Piccini

« Une incapacité à livrer les travaux dans les délais »

🚨 OFFICIEL🚨

Le Ministre des Sports @KombiPr résilie le contrat de l’entreprise PICCINI chargée de la construction du stade Olembé de Yaoundé et s'engage contractuellement avec l'entreprise de MAGIL pour l'achèvement des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe pic.twitter.com/RwybFglsNJ — Griffe 2 FOOT🇨🇲 (@griffe_2_FOOT) November 29, 2019

Trop, c'est trop.par le ministre camerounais des Sports. Destinée à abriter des rencontres de la CAN 2021, l'enceinte peine à sortir complètement de terre, alors que le marché avait été signé dès le 30 décembre 2015 entre le Cameroun et l'entreprise italienne.de deux semaines pour effectuer la pose complète de la pelouse du futur stade qui portera le nom du chef de l'Etat Paul Biya, le ministre Narcisse Mouelle Kombi a décidé vendredi de sévir de façon radicale contre le groupe de BTP.Un communiqué officiel énumère les: l'arrêt des travaux non autorisé par le maître d'ouvrage, l'abandon du chantier dûment constaté par voie d'huissier, la défaillance de l'entreprise caractérisée par le non-respect des engagements contractuels, la violation de la législation sociale caractérisée par l'accumulation des arriérés de salaire des travailleurs, etc. S'appuyant sur lesdes ordres de service et des réunions mensuelles, le ministre camerounais des Sports constate « l'incapacité de la société Gruppo Piccini [à] livrer les travaux dans les délais. » Pas vraiment rassurant à moins de deux ans de la CAN 2021.