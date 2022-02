Un supplément d'âme. Dans la lignée de sa dédicace au peuple burkinabé après le quart de finale victorieux de son équipe, le sélectionneur du Burkina Faso a de nouveau insisté sur l'aspect fédérateur du contexte politique troublé que traverse son pays ces dernières semaines, voire ces derniers mois et années. « Nous avons dédié la qualification à notre peuple, qui traverse des remous politiques et sociaux, a répondu Kamou Malo. Nos compatriotes sont endeuillés depuis des années par le terrorisme. Je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir... Nous voulons leur donner un brin de bonheur. Oui, ce contexte nous donne un supplément d'âme. Nous aurons à cœur de leur offrir ce trophée. »

Malo : « Garder notre identité de jeu »



Pour ce faire, le Burkina Faso s'apprête à disputer sa quatrième demi-finale en 24 ans, mercredi face au Sénégal. Avant ce choc ouest-africain au stade Ahmadou Ahidjo, Kamou Malo met habilement la pression sur son adversaire. « Qui est favori ? Sur le papier c'est clair, lâche le rusé technicien. Nous n'allons pas changer parce que nous affrontons le Sénégal. L'essentiel est de rester nous-mêmes contre de telles équipes. On va garder notre identité de jeu. »

Koffi : « Le groupe me rend confiant »



Même si des faits de jeu ont pu aider les desseins burkinabè, la présence des Etalons dans le dernier carré ne doit rien au hasard selon Hervé Koffi. « Le parcours me rend confiant, le groupe aussi : c'est une famille, assure le portier de Charleroi. Le Sénégal a de grands attaquants mais le Burkina Faso a de grands défenseurs. Ce sera un match difficile mais la vérité sera sur le terrain. » Faite d'une défense compacte et rugueuse, parfois trop (« Le contexte peut tétaniser les jeunes joueurs. Ils sont en train d'apprendre à maîtriser leurs émotions », dixit le coach), elle vaut aussi et surtout par sa vitesse offensive. Avec ou sans Bertrand Traoré, privé du quart de finale contre la Tunisie par un souci musculaire ? « Tant qu'il est en jambes, il joue toujours, assure Kamou Malo. C'est un leader technique et un leader dans le vestiaire. Mais j'ai 28 joueurs capables de remplir le contrat. » Le Sénégal est prévenu, le Burkina Faso fera bloc.