CAN 2021 : Le Burkina Faso à l’aise, doute sur la Guinée, Comores et Mauritanie en rodage

Fortunes diverses pour les équipes nationales en préparation avant la CAN 2021. Si plusieurs matchs ont subi la loi du Covid-19 et ont été annulés, certains se disputent comme prévu. La Mauritanie a fait match nul (0-0) face au Burkina Faso à Dubaï et attend de jouer le Gabon ce mardi. Les Panthères qui, malgré Aubameyang, n’ont pu résister face aux Etalons dimanche (0-3).

3-0, c’est également le score encaissé lundi par la Guinée à Kigali devant le Rwanda. Une première sortie de Kaba Diawara et du Syli national qui a laissé place au doute. Entre le système de jeu (3-5-2) et le manque d’implication de certains joueurs, il y a du boulot. Mais l’arrivée de Naby Keita pourrait changer la donne avant une nouvelle confrontation entre les deux équipes ce jeudi.

Le Covid-19 chamboule les plans

Déjà présents au Cameroun depuis quelques jours, le Zimbabwe et le Soudan se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Les Soudanais se sont en revanche inclinés face à l'Ethiopie (3-2), tandis que le Malawi prenait le dessus sur les Comores (2-1, photo), à Djeddah en Arabie Saoudite.

Le Covid impacte ces rencontres : avec une quinzaine de joueurs testés positifs et/ou blessés, la Gambie qui a dû annuler ses deux matchs face à l’Algérie et la Syrie. C'est également le cas de la Côte d'Ivoire, contrainte d’annuler son premier match de préparation pour la CAN 2022, prévu face aux Comores. Conséquence : les Coelacanthes ne joueront pas d’autre match amical avant leur départ pour le Cameroun. Les Éléphants espèrent eux affronter le Mali en préparation avant leur entrée en lice contre la Guinée Équatoriale, le 12 janvier, à Douala.

Programme des matchs amicaux :



Mardi 4 janvier : Malawi – Mali



Mardi 4 janvier : Mauritanie – Gabon



Mercredi 5 janvier : Algérie – Ghana



Jeudi 6 janvier : Rwanda – Guinée



Jeudi 6 janvier : Maroc – Burkina Faso