CAN 2021 : La Sierra Leone terrasse le Bénin et se qualifie !

Reporté deux fois, le dernier match des éliminatoires de la CAN a vu mardi la victoire de la Sierra Leone sur le Bénin (1-0), mardi à Conakry. Ce sont les Leone Stars qui décrochent le vingt-quatrième ticket pour le Cameroun. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le vétéran Kei Kamara, sur un penalty consécutif à une faute de main de Khaled Adenon (19e sp). L'ancien meilleur buteur de MLS envoie son pays en phase finale pour la troisième fois de son histoire. Remise lundi en raison de différends quant aux tests Covid des joueurs sierra-léonais, la partie a enfin pu avoir lieu sur le terrain neutre du stade Lansana Conté, dans la capitale guinéenne.

Une défaite béninoise qui prend à la gorge et qui est mal acceptée. Quart-finalistes de la dernière CAN, les Ecureuils du Bénin manqueront donc le rendez-vous camerounais et ceci à la désolation de tous. Cette élimination devrait voir certains cadres de l'effectif actuel faire leurs adieux au profit de la jeune génération. Rétrospectivement, le Bénin se mord ainsi les doigts après avoir laissé filer la qualification en mars dernier à Porto-Novo. Alors qu'ils tenaient la qualification malgré le score nul et vierge contre le Nigeria, les hommes de Michel Dussuyer s'étaient laissé surprendre dans les ultimes secondes de ladite rencontre, encaissant un but sur corner. Une défaite qui coûte cher aujourd'hui...

Les onzes de départ :



Sierra Leone : Kamara - Kakay, Bangura, Samura, Mansaray - Quee, J.B.Kamara, Kaikai - Bundu, K.Kamara, A.Williams.



Bénin : Allagbé - Assogba, Adenon, Verdon, Borou - Koukou, Adéoti - Dossou, Soukou, Koukpo - Mounié.

Classement final du groupe L : 1. Nigeria, 13 pts. 2. Sierra Leone, 7 pts. 3. Bénin, 7 pts. 4. Lesotho, 3 pts.