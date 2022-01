CAN 2021 : La liste de la Guinée-Bissau, avec 3 joueurs de Ligue 1

Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, a communiqué la liste définitive des 24 joueurs retenus pour la CAN. Pour cette troisième phase finale consécutive, l'expérimenté technicien local a retenu six joueurs évoluant en France : Judilson Gomes (AS Monaco), Moreto Cassama (Stade de Reims) et Mama Baldé (Troyes) pour la Ligue 1, Joseph Mendes (Niort) et Steve Brahim Omar Ambri (Sochaux), pensionnaires de Ligue 2, et Opa Sangatte (Châteauroux), qui joue en National 1. Pour rappel, la Guinée-Bissau évoluera dans le groupe D avec l’Égypte, le Nigeria et le Soudan. Lors des deux précédentes éditions, les Djurtus (lycaons) n'avaient pas passé le premier tour.

Les 24 Djurtus :

Gardiens de but : Jonas Mendes (Beira Mar, Portugal), Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Chypre), Manuel Mama Samba Baldé (Vizela, Portugal).

Défenseurs : Eulanio Chipela Gomes (FC Porto, Portugal), Fali Candé (Portimonense, Portugal), Manconi Soriano Mané (Moreirense, Portugal), Ladislau Leonel Ucha Alves (Marihense, Portugal), Aurisio Saliu Junior (Vilafranquence, Portugal), Opa Sangatte (Chateauroux, France), Jefferson Encada (Leixoes, Portugal), Ferdinand Mendy (Alloa Athletic FC, Ecosse).

Milieux de terrain : Judilson Gomes (Monaco, France), Jorge Braima Candé Nougueira (Farense, Portugal), Jaoa Lamine Jaquité (Vilafranquence, Portugal), Moreto Cassama (Reims, France), Alfa Semedo Esteves (Vitoria Guimaraes, Portugal), Panutchi Pereira Camara (Plymouth Argyle, Angleterre).

Attaquants : Mama Samba Baldé (Troyes, France), Piqueti (Al-Shoalah, Arabie Saoudite), Jorge Barbosa Intima (Wisla Plock, Pologne), Mauro Rodrigues Texeira (FC Sion, Suisse), Joseph Mendes (Niort, France), Steve Brahim Omar Ambri (Sochaux, France), Frédéric Mendy (Vitoria Setubal, Portugal).