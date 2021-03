Cela n'a pas fait un pli ! La Côte d'Ivoire n'a pas laissé l'ombre d'une chance au Niger (3-0), ce vendredi à Niamey pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la prochaine CAN. D'abord buteur (25e) puis double passeur, pour Gradel (34e) et Kanon (60e), Serge Aurier a été le grand artisan d'une victoire doublement décisive : dans le bon sens pour les Eléphants, qualifiés pour la CAN, et dans le mauvais pour le Mena national, éliminé. Une seule incertitude, de taille, demeure dans ce groupe K : elle concerne l'identité de l'équipe qui s'emparera du deuxième ticket pour la phase finale. Tout se jouera lors de la dernière journée entre l'Ethiopie (2e, 9 points), en déplacement sur le terrain d'Ivoiriens sans pression, et Madagascar, qui recevra des Nigériens démobilisés.

Les onzes de départ :



Niger : Kassaly - Diabaté, Katkoré, Baley - Harouna, Yusif, Magid, Aziz I. - Wonkoye, Maazou, Kalala.



Côte d'Ivoire : Gbohouo - Aurier, Boly, Bailly, Kanon - F.Coulibaly, Kessié, Sangaré - Pépé, Kodjia, Gradel.

Classement : 1. Côte d’Ivoire (10 pts, +4). 2. Ethiopie (9 pts, +6). 3. Madagascar (7 pts, 0). 4. Niger (3 pts, -10).