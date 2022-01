CAN 2021 : La CAF lève la suspension du stade d’Olembé

Le stade principal du Complexe d’Olembé va de nouveau accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021. Notamment une des deux demi-finales (jeudi prochain entre le Cameroun et l'Egypte) et le match de la finale. La décision a été prise ce dimanche 30 janvier, par la Commission d’organisation de la compétition.

L’organe, présidé par Patrice Motsepe, a planché sur le rapport établi par le Département de la sûreté et de la sécurité de la CAF en collaboration avec le Comité local d’organisation (COCAN), sur les circonstances du drame qui a causé la mort de 8 personnes le 24 janvier dernier à l’une des entrées de l’infrastructure, avant le huitième de finale Cameroun - Comores.

Convaincue par les conclusions dudit rapport et des mesures de sécurité envisagées pour la suite de la compétition, « la Commission d’organisation de la CAF a décidé à l’unanimité de lever la suspension imposée au stade d’Olembé », a communiqué l’instance panafricaine sur son site officiel. Une nouvelle qui va assurément redonner du sourire au peuple camerounais.