CAN 2021 : La CAF devrait reporter les éliminatoires

Alors que sa doctrine consistait jusqu'alors à maintenir toutes les compétitions, quitte à ce qu'elles se disputent à huis clos en fonction des circonstances locales, la Confédération africaine de football devrait rapidement évoluer sur la question du coronavirus. Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, la CAF s'apprête à reporter les rencontres des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021, prévues durant la dernière semaine du mois de mars. Ces derniers jours, plusieurs Fédérations (Kenya, Madagascar, Rwanda) et sélectionneurs (Gambie) avaient interpellé l'instance sur le risque de tenir de telles rencontres internationales en période de progression de la pandémie.

Si progression du coronavirus n'épargne plus l'Afrique (les pays du nord ont pris des mesures strictes de huis clos et/ou d'arrêt des compétitions), elle impacte aussi et surtout un nombre croissant de joueurs évoluant en Europe. Entre confinements, mises en "quatorzaine" et restrictions des transport, il semble de plus en plus difficile de jouer ces deux journées comme si de rien n'était, a fortiori tandis que les équipes nationales locales préparent le CHAN. Au sujet de cette dernière compétition, programmée le mois prochain, une décision sera prise après examen du rapport de la commission médicale, actuellement en inspection au Cameroun. Des annonces sont attendues dans la journée.