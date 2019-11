CAN 2021 - Eliminatoires (J2) : Le Mali et le Burkina Faso se lancent à l'extérieur

Tenu en échec à Bamako par la Guinée (2-2) lors de la première journée, le Mali a pris son envol dans les éliminatoires de la CAN 2021 en allant s'imposer sans trembler au Tchad (2-0), dimanche à Ndjamena. Le break était fait dès la première période, grâce à des buts signés Moussa Djenepo (14eme) et Adama Traoré "Malouda" (45eme+), l'ancien du TP Mazembe, aujourd'hui coéquipier d'Adama Traoré "Noss" au FC Metz. Les Aigles prennent provisoirement la tête du groupe A, avant Guinée-Namibie à 17h.



Les onzes de départ :

Tchad : Adoassou - Betorangal, Abaya, Collyns, Madtoingue - A.-Y.Mahamat, Ngaroudal, Mbangossoum - Ninga, Ndouassel, Bakhit.

Mali : Dj.Diarra - H.Traoré, M.Wagué, Mam.Fofana, Mas.Haïdara - Moh.Camara, Am.Haïdara - Ad.Traoré "Noss" - Ad.Traoré "Malouda", Koïta, Djenepo.



Accroché chez lui lors de la première journée, le Burkina Faso a également su réagir à la faveur d'un déplacement lointain. A Khartoum, les Etalons l'ont emporté sans coup férir sur le Soudan du Sud (2-0). Là encore, le score était acquis dès la pause, grâce à un doublé de l'inoxydable Aristide Bancé (20eme, 40eme). L'actuel sociétaire du Horoya AC inscrivait là ses 23eme et 24eme buts sous le maillot national, et permettait à son équipe de rester à la hauteur de l'Ouganda en tête de la poule.



Les onzes de départ :

Soudan du Sud : Mawith, Kun, Manyang, Agele, Y.M.Bol, Sawi, Lumeri, Pawaar, Dau, W.M.Akeen, Abui.

Burkina Faso : Sawadogo, Yago, Tapsoba, Dayo, Y.Coulibaly, Kaboré, Al.Traoré, Pitroipa, Bayala, Bancé, Z.Sanogo.



Huitième de finaliste de la dernière CAN, l'Ouganda a fait respecter la hiérarchie en s'imposant face au Malawi (2-0), ce dimanche à Kampala. Devant leur public (clairsemé) du stade de Namboole, les Cranes ont ouvert la marque par Emmanuel Okwi, à la reprise d'un long centre de Joseph Ochaya, le latéral gauche du TP Mazembe. La messe était dite après l'heure de jeu, quand Fahad Bayo gagnait son duel avec son défenseur pour venir battre Brighton Munthali (66eme).



Les onzes de départ :

Ouganda : Onyango, Wadada, Mugabi, Ochaya, Jjuko, Aucho, Azira, Miya, Kizito, Okwi, Bayo.

Malawi : Munthali, Sanudi, Cholopi, Malata, Chirwa, Chester, Idana, G.Mhango, J.Banda, Phiri Jr., Mbulu.



Classement du groupe B : 1. Ouganda, Burkina Faso, 4 pts (+2). 3. Malawi, 3 pts (-1). 4. Soudan du Sud, 0 pt (-3).