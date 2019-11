CAN 2021 - Eliminatoires (J2) : Le Cameroun passe la première au Rwanda

, ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le but de la victoire des Lions Indomptables, qualifiés d'office en tant que futur organisateur, est venu de(71eme), le milieu de terrain offensif des Young Boys Berne. De quoi offrir un peu de répit au nouveau sélectionneur Toni Conceiçao, quià Kigali, avec un changement sur chacune des trois lignes par rapport à l'équipe qui avait obtenu un nul poussif face au Cap-Vert (0-0) : Eric-Maxim Choupo-Moting, en délicatesse avec ses lombaires, mais aussi Jérôme Onguéné et Karl Toko Ekambi avaient été laissés de côté pour cette rencontre sur terrain synthétique. Sans rassurer totalement après la prestation insipide de Yaoundé, les Lions auront assuré l'essentiel.