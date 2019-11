CAN 2021 - Eliminatoires (J2) : Le Bénin se relance aux dépens de la Sierra Leone

Le Bénin l'a emporté sur la Sierra Leone (1-0), dimanche à Porto-Novo pour le compte de la 2eme journée des éliminatoires de la CAN 2021. Après leur défaite mercredi face au Nigeria à Uyo, les Ecureuils s'étaient lancés un défi : retrouver leurs esprits et se relancer dans cette poule L. Sous une chaleur indescriptible, les quart-finalistes de la dernière CAN réussissaient leur entame et prenaient le contrôle, manquant d'ouvrir le score à plusieurs reprises. A la suite de ses occasions vendangées, Jodel Dossou se rattrapait et à grandes enjambées, dévalait le terrain avant de catapulter la balle au fond des filets adverses (28eme). A la reprise, on notait une légère baisse de régime côté béninois. Plus volontaires, les visiteurs manquaient de précision dans le dernier geste. Les quelques tentatives de Prince Barrie, Mustapha Bundu n'inquiétaient pas Fabien Farnolle. Un manque d'adresse qui se retrouvait également du côté des Ecureuils. Plus aucun but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Objectif atteint pour Michel Dussuyer et ses joueurs qui arrachent les trois points et sont désormais deuxièmes derrière le Nigeria, en attendant le déplacement des Super Eagles au Lesotho. La prochaine journée est prévue pour août 2020 et le Bénin affrontera le Lesotho.



Les onzes de départ :

Bénin : Farnolle, Assogba, Verdon, Hountondji, Imorou, Dossou, D'Almeida, Adeoti, Sessegnon, Poté, Mounié.

Sierra Leone : Kamara, M.Dumbuya, H.Sesay, Um.Bangura, A.Sesay, J.Kamara, Quee , Ab.Dumbuya, Bundu, Conteh, Prince Barrie.