CAN 2021 - Eliminatoires (J2) : Guinée, Congo et Nigeria s'imposent

Après avoir ramené un bon nul de Bamako, la Guinée a confirmé ses bonnes dispositions en prenant l'ascendant sur la Namibie (2-0), dimanche à Conakry dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Pour ce premier match à domicile de l'ère Didier Six, le Syli national l'a emporté grâce à des buts signés Issiaga Sylla (42eme) et José Kanté (70eme). Les coéquipiers de Naby Keita partagent la tête du groupe A avec le Mali.



Le onze guinéen : Camara, Dyrestam, Fallette, Condé, Is.Sylla, Camara, Keita, Conté, Diallo, Soumah, J.Kanté.



Classement du groupe A : 1. Mali, Guinée, 4 pts (+2). 3. Namibie, 3 pts (-1). 4. Tchad, 0 pt (-3).



Surclassé par le Sénégal lors de la journée inaugurale, le Congo s'est bien repris devant son public de Brazzaville en balayant la Guinée-Bissau (3-0). Les hommes de Valdo ont livré une prestation concluante, concrétisant leurs temps forts grâce à leur duo d'attaquants Prince Ibara (19eme) et Silvère Ganvoula (65eme), puis au rentrant Junior Makiesse (68eme).



Les onzes de départ :

Congo : Mafoumbi, Tsouka, Itoua, Mayembo, Bissiki, Loussoukou, Ossete, Avounou, Makouta, Ganvoula, Ibara.

Guinée-Bissau : Mendes, Juari Soares , M.Djaló, M.Candé, Nanu Gomes, Norgueira, Pelé, Jaquité, Piqueti,

João Mário, J.Mendes.



Classement du groupe I :



La logique a prévalu entre le Lesotho et le Nigeria (2-4). Menés dès l'entame (Nkoto, 11eme), les Super Eagles n'ont pas gambergé longtemps, reprenant l'avantage avant la pause grâce à Iwobi (26eme) et Chukwueze (38eme). Déjà buteur sur penalty face au Bénin lors de la première journée, le Lillois Victor Osimhen y est cette fois allé de son doublé (75eme, 85eme) pour asseoir la domination nigériane. La réduction du score concédée en fin de match sur un "CSC" de l'ex-Nantais Awaziem ne changeait rien à l'affaire : les hommes de Gernot Rohr s'installent seuls en tête du groupe L.



Les onzes de départ :

Lesotho : Lichaba, Mkw.Motlomelo, Kopano, Lebokollane, Seakhoa, Sello, Rammoneng, Bereng, Kalake, Motebang, Nkoto.

Nigeria : Akpeyi, Awaziem, Ajayi, Troost-Ekong, Aina, Ndidi, Aribo, Iwobi, Chukwueze, Osimhen, Simon.



Classement du groupe L : 1. Nigeria, 6 pts (+3). 2. Bénin, 3 pts (0). 3. Sierra Leone, 1 pt (-1), Lesotho, 1 pt (-2).