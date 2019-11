CAN 2021 - Éliminatoires (J1) : Madagascar et la Côte d'Ivoire débutent à domicile

November 16, 2019 07:35 La 1ere journée des éliminatoires de la CAN 2021 se termine ce samedi, avec les rencontres du groupe K qui voient les deux récents quart-finalistes de l'édition 2019, Madagascar et la Côte d'Ivoire, recevoir, respectivement l'Ethiopie et le Niger.