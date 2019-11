CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : Le Ghana s'offre l'AfSud, RDC et Gabon dos à dos

Fin de la rencontre à Kinshasa !



La RDC 🇨🇩 et le Gabon 🇬🇦 se neutralisant (0-0).

La Gambie🇬🇲 est donc seul en-tête du groupe (3pts) grâce à son succès face à l'Angola🇦🇴 (3-1).



➡️ prochain rendez-vous lundi !!

Gambie🇬🇲🆚️🇨🇩RDC #RDCGAB #CAN2021 #RDCGBN pic.twitter.com/8NGRtx0ymq — Leopard Leader Foot (@leopard243) November 14, 2019

, jeudi à Cape Coast pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Deux frappes de l'extérieur de la surface, signées par Thomas Partey (36eme) et le jeune Mohammed Kudus (80eme), entré en jeu précédemment, ont permis aux Black Stars de faire parler leur puissance. A noter que l'Amiénois Bongani Zungu, titularisé côté Bafana Bafana, a dû quitter ses coéquipiers sur blessure dès la demi-heure de jeu, remplacé par Thapelo Marena (30eme). L'Afrique du Sud aura l'occasion de se reprendre dans ce groupe C face au Soudan, dimanche à Johannesburg, tandis que le Ghana ira à Sao Tomé.Ofori - Yiadom, Aidoo, Nuhu, G.Mensah - Duncan, Idd.Baba, Partey - A.Ayew, E.Boateng, J.Ayew, .Williams - Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti - Zungu, Furman, Mokeke - Tau, Lorch, Grobler.1. Soudan, Ghana, 3 pts. 3. Afrique du Sud, Sao Tomé, 0 pt.A Kinshasa,, jeudi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de CAN 2021. Une bonne opération pour le Gabon de Patrice Neveu, qui aura l'occasion de creuser l'écart sur l'Angola, battu par la Gambie, dimanche à Franceville lors de la 2eme journée.Kiassumbua - Ikoko, Tisserand, Mbemba, Masuaku - Moke, Mpoku, Imbula - Kebano, Bakambu, Akolo.Mfa Mezui - Palun, Appindangoye, Ecuele Manga, Ebané - Ndong, G.Kanga, Lemina - Allevinah, Aubameyang, Bouanga.1. Gambie, 3 pts. 2. RD Congo, Gabon, 1 pt. 4. Angola, 0 pt.