CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : La Tanzanie au finish, le Zimbabwe accroché

Le Zimbabwe a fait une mauvaise opération en concédant le nul face au Botswana (0-0), vendredi à Harare. A l'issue de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, l'Algérie championne d'Afrique a déjà le champ libre dans le groupe G.



Les onzes de départ :

Zimbabwe : Chipezeze, Nekati, Hadebe, Mudimu, Pfumbidzai, Munetsi, Nakamba, Karuru, Billiat, Mutizwa, Musona.

Botswana : Dambe, Gaolalwe, Mathumo, Ditlhokwe, Gaogangwe, Ratanang, K.Kgaswane, Molebatsi, Mp.Kgaswane, Kobe, Seakanyeng.



Classement du groupe H : 1. Algérie, 3 pts. 2. Zimbabwe, Botswana, 0 pt. 4. Zambie, 0 pt.



Longtemps menée sur un but de Pedro Obiang (16eme), la Tanzanie a renversé la vapeur devant son public en fin de match (2-1), grâce à Simon Msuva (68eme) et Salum Abubakar (90eme). La seconde rencontre de la première journée dans ce groupe H oppose la Tunisie à la Libye, ce vendredi soir à Radès.



Les onzes de départ :

Tanzanie : Kaseja, Kessy, Hussein, Yondani, Mondo, Nyioni, Abubakar, Yassin, Msuva, Samatta, Mussa.

Guinée équatoriale : F.Ovono, Engonga, Akapo, Ndong Nchama, Orozco, Machin, Ganet, P.Obiang, Belima, Kike Boula, Nsué.