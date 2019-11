CAN 2021 - Eliminatoires : Bilan des deux premières journées

Voici le classement #TotalAFCONQ2021 après la fin de la 2ème Journée 👇 pic.twitter.com/yVkLOANKXk — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 20, 2019

mardi soir à Malabo sur la victoire de la Tunisie face à la Guinée équatoriale (0-1). Au terme de ces quarante-huit rencontres, quelques tendances se dégagent déjà.(2 victoires et 6 points) : les trois "médaillées" de la CAN 2019 (Algérie, Sénégal et Nigeria), le quatrième demi-finaliste (Tunisie), le Ghana, en reconquête, et Madagascar. Après avoir créé la sensation l'été dernier en Egypte avec une place de quart-finaliste et un football de qualité,, avec une courte victoire sur l'Ethiopie (1-0), suivie d'un carton au Niger (2-6). Du côté des habitués, si le contenu ne fut pas toujours emballant, il y eut, défaite en Ethiopie (2-1) pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle,. Il est vrai privés de Mohamed Salah, les septuples champions d'Afrique ont enregistré deux nuls poussifs et inquiétants face au Kenya (1-1) et aux Comores (0-0).Parlons-en, des Comores. Le combat mené en vain sur tapis vert pour participer à la CAN 2019 n'a pas coupé. Après l'avoir emporté au Togo (0-1), les hommes d'Amir Abdou sont passés tout près de s'offrir les Pharaons, dans leur nouveau stade de Malouzini. Ce superbe début de parcours confirme l': la qualification n'est plus inaccessible pour les nations jusqu'alors considérées comme les petits poucets du football continental. L'édition 2019 avait vu, outre Madagascar, le Burundi et la Mauritanie disputer leur première phase finale. Quel pays les imitera en 2021 ? Les Comores peuvent y croire, tout comme la Gambie, qui a gagné en Angola (1-3) avant de tenir en respect la RDC (0-0).. D'ici là, nombre de sélectionneurs, et plus particulièrement ceux en poste depuis l'été dernier, sont susceptibles de procéder à des changements et de redresser la barre. La donne de ces deux premières journées pourrait donc se trouver largement modifiée.