Après la Côte d’Ivoire (2008-2010), l’Algérie (2011-2014) et le Japon (2015-2018), Vahid Halilhodzic, qui avait pourtant débuté la saison avec le FC Nantes, a pris les rennes cet été de sa quatrième sélection : le Maroc. Et si le premier match officiel de l’entraîneur bosnien avec les Lions de l’Atlas n’aura lieu que vendredi soir (20h beIN SPORTS 2) à Rabat, contre la Mauritanie en ouverture des qualifications de la CAN 2021, il est déjà la cible de critiques.



Car ses premières rencontres sur le banc marocain n’ont pas vraiment convaincu, avec deux matches nuls, contre le Burkina Faso (1-1) et la Lybie (1-1), une défaite face au Gabon (2-3) et une courte victoire contre le Niger (1-0). "Critiquez Vahid, je protège les joueurs. On construit quelque chose, et ça ne se fera pas tout de suite. Je l’ai répété dix fois. Si vous ne comprenez pas, qu’est-ce que je peux vous dire ? J’ai pris des risques. C’est pour ça que si vous devez critiquer quelqu’un, critiquez Vahid", avait-il lancé le mois dernier, dans son style inimitable.

"Je ne suis pas là pour bien manger et jouer au golf"

S’il jurait alors protéger ses joueurs, « Coach Vahid », toujours en conférence de presse, a depuis égratigné Abderrazak Hamdallah ("Il se passe toujours des choses avec lui"), Younes Belhanda ("Ses performances ne sont pas à la hauteur"), se montrant aussi très dur avec Amine Harit, "qui ne mérite pas" d’être rappelé en sélection selon lui: "Il a eu une occasion et il a joué. Je ne suis pas satisfait de son rendement technique et de son engagement. Depuis qu’il est là, il n’a encore rien montré. Et quand il ne joue pas, il fait tout pour rentrer dans son club. Il ne faut pas faire preuve d’égoïsme. Il faut toujours respecter l’équipe nationale."

"La chicha et la PlayStation, je vais interdire tout ça"



Un respect essentiel aux yeux du technicien de 67 ans, ce qu’il n’avait pas manqué de rappeler lors de sa présentation. "La chicha et la PlayStation, je vais interdire tout ça", avait-t-il tonné, avant de préciser, lorsqu’on l’interrogeait sur ses objectifs : "Je ne suis pas là pour bien manger et jouer au golf." Ça tombe bien, les supporters marocains attendent surtout des résultats de la part de leur sélection, qui n’a plus dépassé les quarts de finale de la CAN depuis 2004 et a été sortie dès les huitièmes de la dernière édition.

السيد وحيد هاليلوزيشيستدعي 24 لاعبا لمباراتي موريتانياوبورندي pic.twitter.com/fD1gJfYXEF

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) 7 novembre 2019

