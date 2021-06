Très attendu, le verdict du Tribunal Arbitral du Sport vient de tomber dans le différend qui oppose le Bénin à la Sierra-Léone. Sans surprise, le report du match au 14 juin est confirmé, conformément à une décision préalablement prise par la commission des compétitions de la Confédération africaine de football. Après les événements survenus en mars dernier et les infractions évidentes des Sierra-Léonais au protocole Covid, le Bénin espérait une bonne nouvelle. Les juges du TAS l'ont débouté. Dans sa plainte, la Fédération béninoise de football demandait une défaite de son adversaire sur tapis vert et espérait le voir sanctionné pour les dommages financiers à lui causés. Incompétents pour prendre une telle décision, les juges du TAS renvoient ce point aux juridictions compétentes de la CAF.



Sierra-Léonais et Béninois sont désormais fixés. Ils se donnent rendez-vous le 14 juin au Siaka Stevens Stadium de Freetown pour un match à l'allure de revanche. Le Bénin n'a besoin que d'un point pour s'envoler pour Cameroun, tandis que ses hôtes doivent impérativement gagner pour valider leur billet pour la CAN.