CAN 2021 : Biya-Motsepe, l’entrevue a eu lieu

La rencontre était attendue depuis l'arrivée de Patrice Motsepe au Cameroun, elle a eu lieu ce mardi. Au lendemain de son annonce sur le maintien de la CAN aux dates prévues, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a été reçu en audience par le président du Cameroun, Paul Biya. Au menu des discussions entre les deux hommes, la 33e édition de la Coupe d'Afrique. "Echange convivial ce jour au Palais de l’Unité avec le Président de la CAF. Monsieur Patrice Motsepe et moi avons parlé de l’organisation de la CAN prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022", a tweeté le chef de l'Etat camerounais.



⚽️🔴Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a été reçu en audience ce mardi par le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya.

Le président de la CAF s'est ensuite envolé pour le Mali en fin d'après-midi. La CAN aura bien lieu au Cameroun malgré la tentative de passage en force de Gianni Infantino, le président de la FIFA.