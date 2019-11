CAN 2019 - Eliminatoires (J2) : Les Comores frôlent l'exploit, la RDC ramène un point

So far so good 😊 2 wins out of 2 😎



🔸Thursday - Ghana 🇬🇭 2-0 🇿🇦 South Africa



🔹Monday - São Tomé 🇸🇹 0-1 🇬🇭 Ghana#BringBackTheLove #BlackStars #AFCON2021Q pic.twitter.com/kStGIWRZJ2