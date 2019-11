CAN 2019 - Eliminatoires (J2) : L'Algérie enchaîne au Botswana

, lundi à Gaborone, et poursuit son carton plein dans ces éliminatoires de la CAN 2021. C'estqui a inscrit le seul but de la rencontre sur un corner direct à la fin du premier quart d'heure (14eme). Les Fennecs contrôlèrent ensuite les débats avec maîtrise sur une pelouse difficile et l'emportent au terme d'une partie, même si les Zèbres jouèrent les dernières minutes à dix. Sans forcer, les hommes de Djamel Belmadi portent leurà 18 matchs. Avec six points en deux matchs, ils rejoignent le Sénégal et le Ghana au rang des équipes à avoir fait un sans-faute lors des deux premières journées de ces poules de qualification.Mbolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Bennacer, Guedioura, Feghouli - Delort, Slimani, Belaïli.