CAN (1/4 de finale) : Le Sénégal rallie le dernier carré

La belle épopée de la Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique a pris fin ce dimanche contre le favori sénégalais. Ce petit pays frontalier avec le Cameroun a pourtant une nouvelle fois livré une belle prestation. Malgré l'ouverture du score de Famara Diedhiou (1-0, 28eme), parfaitement lancé par Sadio Mané, les Equato-Guinéens ont joué sans complexe ce dimanche en quart de finale. Une main de Kalidou Coulibaly, synonyme de penalty, a été sifflée par l'arbitre après la mi-temps, avant toutefois d'être annulé par la VAR. Un avertissement pris à la légère par les Lions de la Teranga ? Peut-être. Car moins de dix minutes plus tard, Jannick Buyla a égalisé (1-1, 57eme), relançant complètement le match.

Le flair d'Aliou Cissé

Un scénario pas du tout du goût d'Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais a alors décidé de changer sa recette en intégrant Ismaila Sarr (58eme) à son onze avant d'y ajouter Cheikhou Kouyate et Bamba Dieng (65eme). Son flair ne lui a pas défaut car les vice-champions d'Afrique ont fait la différence en seconde période grâce à leurs jokers. Seulement trois minutes après son apparition sur la pelouse de Yaoundé, Cheikhou Kouyaté s'est mué en renard des surfaces pour reprendre à bout portant un ballon mal négocié par la défense des hommes en rouge (2-1, 68eme). A ce moment là, la balance a clairement penché du côté du Sénégal.

Le Burkina Faso en demi-finale mercredi

Outre l'avantage au score, Sadio Mané et consorts ont clairement pris l'ascendant physique. Cela s'est confirmé avec le but du break signé Ismaila Sarr, à la conclusion d'un joli numéro de Saliou Ciss (3-1, 79eme). Une libération pour les Lions de la Teranga. Et un coup de massue pour le Nzalang Nacional. Après leur exploit en poule contre l'Algérie (1-0) puis en 8eme de finale face au Mali (0-0, 6-5 TAB), les Equato-Guinéens quittent la compétition la tête haute, a fortiori après être tombé sur le champ de bataille les armes à la main face au favori de cette CAN, lui infligeant son premier but encaissé dans cette campagne. Finaliste malheureux en 2019, le Sénégal se rapproche de son rêve d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Mercredi, les Etalons du Burkina Faso se dresseront sur la route des Lions de la Teranga pour une place en finale.