Cameroun : Le sélectionneur Toni Conceiçao a rencontré Nicolas Nkoulou

CAN 2021 : le retour de Nicolas Nkoulou bientôt acté ?



En tournée de prospection en Europe, le sélectionneur du Cameroun Toni Conceiçao passe en revue les Lions Indomptables disponibles pour la CAN 2021. Désireux de compter sur l'effectif le plus large possible, le technicien portugais ne cache pas son souhait de bénéficier des services de Nicolas Nkoulou. Le défenseur du Torino, qui avait pris du recul après la CAN 2017, ne reviendra pas sans certaines garanties, notamment en matière de temps de jeu. Ces conditions auraient constitué le cœur des discussions entre les deux hommes, qui se sont rencontrés à Turin, ainsi que le révèlent nos confrères d'orangefootballclub.com. « Si [Nicolas] Nkoulou et [Joël] Matip par exemple ont choisi de ne plus revenir, c’est qu’il y a eu des problèmes par le passé. Personnellement, ce qui s’est passé ne m’intéresse pas. Je veux me focaliser sur le présent et sur le futur. Dans les prochains jours, nous allons rencontrer Nicolas Nkoulou », avait déclaré Toni Conceiçao le mois dernier. Le sélectionneur a donc tenu parole.