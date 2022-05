Cameroun : Deux nouveaux chez les Lions Indomptables

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a communiqué la liste finale des 25 joueurs retenus pour la rencontre des éliminatoires de la CAN 2023 face au Burundi. Par rapport à la présélection, Oumar Gonzalez, Jean Onana, Enzo Ebossé, Olivier Kemen, Jeando Fuchs et Harold Moukoudi disparaissent pour des raisons diverses, au contraire de Christopher Wooh (20 ans) et Georges Kevin Nkoudou (27 ans). Le défenseur central du RC Lens et l'ailier du Besiktas fêtent ainsi leur première sélection. Préconvoqué, le fantasque et talentueux attaquant du FC Metz, Didier Lamkel Zé, n'apparaît en revanche pas sur cette liste finale.

Les 25 Lions Indomptables :



#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁

Liste des joueurs convoqués pour les matchs de la période FIFA du 30 mai au 14 juin 2022.#GoLions

|#LetsRoarTogether | #AllezLesLions pic.twitter.com/CquITmtgzI

— Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) May 27, 2022

Le Cameroun affrontera le Burundi, le 8 juin prochain. La rencontre de la première journée face au Kenya a été annulée suite à la disqualification des Harambee Stars, sanctionnés par la FIFA pour ingérence politique dans les affaires fédérales. Cela laisse la possibilité à la Fécafoot de programmer un amical de préparation au Mondial 2022.