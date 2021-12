Cameroun : Des nouveaux et des revenants dans la première liste

Fidèle à ses habitudes, Toni Conceiçao procède par étapes. Le sélectionneur du Cameroun a communiqué vendredi une première liste de 40 joueurs en vue de la CAN 2021, qui débute le 9 janvier à Yaoundé. Sur cette présélection concoctée par le technicien portugais, on relève, outre celle de tous les cadres, les présences de divers revenants, tels que Paul-Georges Ntep, Clinton Njie, Arnaud Djoum et Joyskim Dawa.

Cette liste comprend également plusieurs nouveautés. Pressentis depuis plusieurs semaines, Sacha Boey (Galatasaray) et Enzo Ebosse (Angers) y figurent. Les deux latéraux gauche et droit, internationaux français chez les jeunes (U20 pour le premier, U16 pour le second), ont visiblement donné leur accord en vue d'un changement de nationalité sportive. Idem pour l'attaquant Jeremy Ebobisse, ex-international américain (une sélection en 2019 en amical) et auteur de 5 buts cette saison en MLS avec les San José Earthquakes.

Les 40 Lions Indomptables :

Gardiens de but : Simon Omossola (AS Vita Club, RDC), Epassy Devis (OFI Crète, Grèce), Jean Efala Konguep (Akwa United, Nigeria), André Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Narcisse Nlend (Coton Sport).

Défenseurs : Ambroise Oyongo (Montpellier, France), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union, Etats-Unis), Michael Ngadeu (La Gantoise, Belgique), Jean-Charles Castelletto (Nantes, France), Fai Collins (Standard Liège, Belgique), Jean-Claude Billong (Clermont, France), Joyskim Dawa (Botosani, Roumanie), Nouhou Tolo (Seattle Sounders, Etats-Unis), Duplexe Tchamba (Sönderjyske, Danemark), Harold Moukoudi (Saint-Etienne, France), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg, Autriche), Sacha Boey (Galatasaray, Turquie), Samuel Kotto (Apejes), Enzo Ebossé (Angers).

Milieux de terrain : Pierre Kunde Malong (Olympiakos, Grèce), André-Franck Zambo Anguissa (Naples, Italie), Samuel Oum Gouet (Malines, Belgique), Martin Hongla (Hellas Vérone, Italie), James Léa Siliki (Middlesbrough, Angleterre), Jean Onana (Bordeaux, France), Arnaud Djoum (Apollon Limassol, Chypre), Yvan Neyou (Saint-Etienne, France).

Attaquants : Christian Bassogog (Shanghaï Shenhua, Chine), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), Stéphane Bahoken (Angers, France), Karl Toko Ekambi (Lyon, France), Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne, Suisse), Léandre Tawamba (Al-Taawon, Arabie Saoudite), Vincent Aboubakar (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Ignatius Ganago (Lens, France), Jeremy Ebobisse (San José Eathquakes, Etats-Unis), Clinton Njie (Dinamo Moscou, Russie), Paul-Georges Ntep (Boavista, Portugal), Kévin Soni (Asteras Tripolis, Grèce), John Mary (Avispa Fukuoka, Japon).

Pour rappel, la liste finale comportera 30 noms et devra être communiquée d'ici au 31 décembre 2021.