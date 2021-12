La liste des 28 joueurs qui défendront les couleurs du Cameroun à la CAN 2021 a été rendue publique ce mercredi. Le sélectionneur Toni Conceiçao a retenu neuf joueurs évoluant en Ligue 1, parmi lesquels Ambroise Oyongo (Montpellier), revenu de blessure, et Karl Toko Ekambi (Lyon) postulent à une place de titulaire. Point de Jean-Claude Billong (Clermont) en revanche, ni de Sacha Boey (Galatasaray). L'ancien Rennais ne fera pas ses grands débuts avec le pays de ses ancêtres, au contraire de l'Angevin Enzo Ebosse.

Pour le reste, on retrouve les cadres tels que André Onana, Michael Ngadeu, André Frank Zambo Anguissa, Christian Bassogog, Eric Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. Le Cameroun débutera le 9 janvier contre le Burkina Faso, avant d'affronter l'Ethiopie et le Cap-Vert dans le groupe A, logé à Yaoundé.



Les 28 Lions Indomptables :



Gardiens de but : Omossola Simon (AS Vita Club, RDC), Epassy Devis (OFI Crète, Grèce), Jean Efala Konguep (Akwa United), André Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas).



Défenseurs : Ambroise Oyongo (Montpellier, France), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union, Etats-Unis), Michael Ngadeu (La Gantoise, Belgique), Jean-Charles Castelletto (Nantes, France), Fai Collins (Standard Liège, Belgique), Nouhou Tolo (Seattle), Harold Moukoudi (Saint-Etienne, France), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg, Autriche), Enzo Ebosse (Angers, France).



Milieux de terrain : Pierre Kunde Malong (Olympiakos, Grèce), André Frank Zambo Anguissa (Naples, Italie), Oum Gouet (Malines, Belgique), Martin Hongla (Hellas Vérone, Italie), James Léa Siliki (Middlesbrough, Angleterre), Jean Onana (Bordeaux, France), Yvan Neyou (Saint-Etienne, France).



Attaquants : Christian Bassogog (Shanghaï Shenhua, Chine), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich, Allemagne), Stéphane Bahoken (Angers, France), Karl Toko Ekambi (Lyon, France), Moumi Ngamaleu (Young Boys, Suisse), Vincent Aboubakar (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Ignatius Ganago (Lens, France), Clinton Njie (Dynamo Moscou, Russie).