"C’est une grosse déception, on organise la CAN. Malheureusement, on sort en demi-finale, a réagi Vincent Aboubakar au micro de Canal+ Afrique, avant de pointer ses coéquipiers du doigt. C’est le football, ça se paye cash. On a une grosse équipe, on gagne toujours quand on essaye de jouer collectif. Ce soir, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Le football, ça ne ment pas. Chaque fois qu’on joue collectivement, on gagne. Chaque fois que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd’hui. C’est ça le problème. Chacun pense à lui et ça nique tout, malheureusement, c’est ça."

De quoi faire siffler bien des oreilles dans le vestiaire des Lions Indomptables. En zone mixte, son partenaire de l'attaque, Karl Toko Ekambi, préférait souligner l'absence de réussite. "Le Cameroun était supérieur dans le jeu... Il a manqué de l'efficacité", a réagi le joueur de l'Olympique Lyonnais. Le débat est ouvert dans (et sur) le vestiaire du pays organisateur de cette 33e CAN.

Le résume du match :