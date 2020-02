La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, va-t-elle poursuivre sa mission comme déléguée générale auprès de la Confédération africaine de football ? La question sera au cœur des débats de la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF, dimanche à Rabat, en marge de la CAN de futsal, qui se dispute ces jours-ci à Laâyoune. Nommée en août dernier pour une durée de six mois avec pour mission de conduire un audit financier, la secrétaire générale de la FIFA se félicite du travail accompli. « Ma mission, depuis six mois, s’est déroulée comme prévu. Je suis très satisfaite de ce qui a été fait depuis mon arrivée au Caire, dans les bureaux de la CAF. Je suis très positive sur le niveau de dévouement et d’engagement du comité exécutif de la CAF dirigé par le président Ahmad pour faire avancer le football africain », a dit la Sénégalaise à la BBC. On s'oriente vers une reconduction de sa mission. Le Marocain Fouzi Lekjaa, deuxième vice-président de la CAF, en a en tout cas émis le souhait.