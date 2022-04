Burkina Faso : Les révélations d’Aristide Bancé

Aristide Bancé ne fait plus l'unanimité chez les Etalons du Burkina Faso. L'ancien attaquant, désormais Team Manager de l'équipe, voit les griefs s'accumuler, venant de joueurs parmi lesquels le capitaine Bertrand Traoré. Dans une longue vidéo, l'ancien vice-champion d'Afrique se livre en profondeur à ce sujet, pointant la susceptibilité du joueur d'Aston Villa. « Contre l’Ethiopie (dernier match de poule de la CAN 2021, ndlr), il (Kamou Malo) a demandé mon avis. J’ai dit, on part sur la base de la même équipe qui a gagné contre le Cap-Vert parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Il m’a dit qu’il va voir et qu’il va me revenir. Il réfléchit, il est du même avis que moi. Ses adjoints aussi sont du même avis que moi, que ce soit le préparateur physique ou le premier adjoint », raconte Bancé, cité par Burkina 24.

« J'ai commencé à manger mon totem »

Non conservé après la CAN, Kamou Malo aurait alors fait du Team Manager son messager. « Il me dit, va dans sa chambre, va parler avec lui, poursuit Bancé. Tu lui fais la proposition d’être sur le banc. C’est là que j’ai commencé à manger mon totem. Je vais dans la chambre du capitaine, je le fais assoir, je parle avec lui. Je dis voilà ce que le sélectionneur a décidé. Il veut reconduire la même équipe. Cela ne veut pas dire que tu n’es pas en forme. Mais moi, je pense que si tu rentres, tu peux faire la différence. Je lui ai dit, en tant que grand frère, je pense que c’est une bonne idée. Il ne faut pas prendre cela mal. Il m’a dit « OK. C’est lui qui t’a dit ça ? » et il m’a dit qu’il va voir ça avec lui. »

Kamou Malo sous influence ?

Problème : à la veille du match, les plans de Kamou Malo changent, toujours selon Bancé. « C’est comme ça que l’entraîneur vient me trouver avec l’adjoint en bas et voilà ce qu’il me dit : « vous voyez, il y a un changement. J’ai parlé avec le capitaine en question mais il va démarrer le match ». Je suis choqué, poursuit Aristide Bancé. Ça ne veut pas dire que je ne l’aime pas. Mais je suis choqué. Tu m’envoies vers le joueur aller lui faire la proposition, dans mon dos, tu passes derrière, tu parles avec lui. Comment je deviens ? Je deviens la risée du capitaine. Je deviens le traitre dans l’équipe. » Remonté contre certains joueurs, accusé d'être arrivés en retard pour l'amical contre le Kosovo, perdu 5-0, Aristide Bancé ne sait pas s'il poursuivra sa mission, et s'en remet au président de la Fédération Lazare Banssé. Qui n'est autre que son frère aîné.