C'est signé ! Hubert Velud a paraphé un contrat de deux ans et devient officiellement le sélectionneur du #BurkinaFaso 🇧🇫. Premiers matchs le mois prochain contre le Cap-Vert et l'Eswatini. pic.twitter.com/OvHHH8aeml

C'est enfin signé !. Le technicien français de 62 ans a annoncé dans la foulée liste des joueurs convoqués pour les rencontres des, les 3 et 7 juin prochains contre le Cap-Vert (à Marrakech, au Maroc) et l'Eswatini, dans un groupe B qui comprend également le Togo.Aux manettes d'uneet trois fois dans le dernier carré lors des cinq dernières éditions, Hubert Velud affirme une ambition raisonnable., a indiqué le successeur de Kamou Malo à Football365 Afrique. La première sera d'obtenir la. Ensuite, selon l'avancement de la compétition et les nombreux paramètres à prendre en compte, tout se fera étape par étape. Pour tout entraîneur d'une sélection du calibre du Burkina Faso, l'objectif final est de remporter la CAN, mais il y a beaucoup de concurrents sur cette route-là ! »