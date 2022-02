Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé, a créé la sensation en annonçant ce week-end que le sélectionneur Kamou Malo ne serait pas renouvelé après le terme de son contrat, à la fin du mois de février. Un choix radical qui a surpris dans l'opinion publique, après le parcours des Etalons jusqu'en demi-finales de la CAN au Cameroun. Mais aussi jusqu'au sein de l'instance dirigeante. Neuf des 21 membres du comité exécutif de la FBF publient ce lundi une lettre pour signifier leur désapprobation face à une décision qualifiée d'« unilatérale et sans fondement ».

Réunion du « comex » le 21 février

Dans ce courrier adressé au président de la FBF, ces membres estiment « qu'au regard des dispositions pertinentes des statuts, de telles prérogatives relèvent des attributions du comité exécutif » et qu'ils ne peuvent pas « tolérer une gouvernance personnalisée » du président. A leur demande, le dirigeant n'a pas tardé à convoquer une réunion du comité exécutif de la Fédération. Celle-ci est fixée au lundi 21 février, avec à l'ordre du jour le « bilan de la CAN Cameroun 2021 » et « l'information sur les sélectionneurs nationaux ». Les discussions s'annoncent des plus animées.