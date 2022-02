Burkina Faso : Kamou Malo prend la porte !

Coup de théâtre au Burkina Faso. Une semaine après avoir conduit les Etalons au pied du podium de la CAN, le sélectionneur Kamou Malo et son staff technique ont été remerciés par la Fédération burkinabè de football (FBF). Dans un bref communiqué, l'instance dirigeante annonce que les contrats du technicien local, en place depuis juillet 2019, de ses adjoints Firmin Sanou et Alain Nana, ainsi que de l'entraîneur des gardiens Sa Brama Traoré, ne seront pas renouvelés après leur terme, fixé au 28 février 2022.

Choisi par l'ancien président de la FBF, le colonel Sita Sangaré, Kamou Malo n'a donc pas convaincu son successeur Lazare Banssé, en poste depuis l'été 2020, de le conserver. « La Fédération burknabè de football entend relever, avec l’encadrement technique qui sera mis en place, de nouveaux défis pour le rayonnement du football burkinabé », lit-on dans le communiqué. Le Burkina Faso a quelques mois devant lui pour assurer une transition avec celui qui prendra sa place sur le banc national.