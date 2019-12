Burkina Faso : Jonathan Pitroipa annonce sa retraite internationale

Jonathan Pitroipa et les Etalons du Burkina Faso, c'est terminé. « Après une réflexion longuement mûrie, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale, a annoncé le milieu de terrain offensif du Paris FC sur sa page Facebook. Certes, la décision fut très difficile à prendre, mais il est temps pour moi d’écrire une autre page de ma vie. Ces treize années passées en équipe nationale ont été immenses en émotions et surtout une expérience de vie incroyable. » Devenu international à l'âge de 20 ans en 2006, l'ancien de l'Académie Planète Champion met ainsi fin à une aventure de treize ans, ponctuée par une place de finaliste de la CAN 2013 (avec une défaire contre le Nigeria, 1-0) et par une récompense de meilleur joueur du tournoi, organisé cette année-là en Afrique du Sud.







Passé par Fribourg puis Hambourg en Bundesliga, Jonathan Pitroipa avait ensuite fait les beaux jours du Stade Rennais en Ligue 1, avant d'évoluer à Al-Jazira et Al-Nasr aux Emirats arabes unis puis d'effectuer un court passage par l'Antwerp, en Belgique. « J'espère pouvoir continuer à apporter mon expérience à mes jeunes frères talentueux, afin qu'à leur tour, ils nous fassent rêver en hissant haut les couleurs de notre très chère nation. Je serai très honoré de continuer à contribuer, en dehors des terrains, à la progression du football burkinabè », a conclu le joueur de 33 ans, encore retenu le mois dernier pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, qui en restera à un total de 76 sélections, 19 buts et 10 passes décisives (dont un doublé contre le Soudan du Sud (2-1) le 17 novembre).