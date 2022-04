Burkina Faso : Hubert Velud succède à Kamou Malo

Fin du suspense au Burkina Faso. Le secret avait été bien gardé : la Fédération burkinabè de football a annoncé vendredi la nomination d'Hubert Velud au poste de sélectionneur des Étalons, vacant depuis la non-reconduction du local Kamou Malo fin février. Contactée dans l'après-midi par Football365 Afrique, l'agence Overdose Sport, qui gère les intérêts du coach, a confirmé un tel mouvement.

Deux qualifications pour la CAN

Dans le communiqué officiel posté ce jour sur les canaux officiels, l'instance souligne les états de service du technicien français, avec un riche palmarès, à la tête notamment du TP Mazembe, et deux qualifications pour la CAN, avec le Togo, en 2010, et le Soudan, en 2021. Deux aventures qui s'étaient terminées de façon amère avant la phase finale pour l'ancien entraîneur de Créteil, frappé par l'attentat de Cabinda la première fois et victime collatérale d'un changement à la tête de la Fédération soudanaise la seconde.

Quelques détails restent à régler avant la signature, qui interviendra au Burkina Faso d'ici la fin du mois. Le nouveau sélectionneur pourra alors se tourner pleinement vers la préparation des prochaines échéances, en l'occurrence les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, qui verront en juin prochain les demi-finalistes sortants recevoir le Cap-Vert puis se déplacer au Togo, dans le groupe B.