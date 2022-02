Burkina Faso : Hervé Koffi a retrouvé ses coéquipiers

February 3, 2022 18:30 Evacué sur civière mercredi soir face au Sénégal, le gardien de but du Burkina Faso Hervé Koffi a retrouvé ses coéquipiers et postule à jouer le match pour la troisième place de la CAN 2021, samedi à Yaoundé.