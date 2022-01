Burkina Faso : Bancé promet une victoire

Buteur lors de la victoire (2-0) du Burkina Faso sur la Tunisie lors des quarts de finale de la CAN 2017, Aristide Bancé a lancé le match qui opposera les deux équipes, samedi (20h) à Garoua au même stade de la compétition. "Je me souviens de mon but face à la Tunisie en 2017 comme si c’était hier. Ça va être encore un bon match. J’adore le peuple tunisien mais une chose est sûre, après le match je posterai une photo sur les réseaux pour célébrer la victoire du Burkina", s'est amusé celui qui est aujourd'hui le Team Manager des Étalons. Rendez-vous samedi en fin de soirée pour vérifier le caractère prophétique de cette affirmation.