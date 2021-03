Bénin : Une polémique sur les tests Covid ?

On a fait nos propres tests 72h avant le match comme prévu. Le temps du voyage, et de se refaire tester en SL, 5 titus positifs. Capitaine, et joueurs de L1 et L2 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️

Ha, et on est censé jouer sur ce « terrain » pic.twitter.com/v8jf0vH7U1

— Manu Imorou (@Manuimorou) March 30, 2021



A quelques petites minutes du coup d'envoi prévu du match Sierra Leone - Bénin, c'est le branle-bas à Freetown. L'invité surprise dicte toujours sa loi. Football365 Afrique joint sur place quelques joueurs en lice pour ladite rencontre et les nouvelles pour l'heure ne sont pas bonnes. Six joueurs titulaires de l'équipe du Bénin seraient positifs au test PCR. Il va sans dire qu'ils ne pourraient pas disputer le match. De cette liste, on peut retenir, Steve Mounié, Mickaël Poté, Jodel Dossou, Cédric Hountondji, le portier Saturnin Allagbé et le capitaine Khaled Adénon. Côté béninois, on se demande à quelle sauce on sera mangé, sachant que toute la délégation était négative au moment de rallier la Sierra Leone. En attendant, les joueurs et leur staff sont toujours bloqués dans leur bus à l'entrée du stade.