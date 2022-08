Fini les Ecureuils, place aux Guépards ! Réélu ce samedi pour un nouveau mandat de quatre ans à la présidence de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus a annoncé en marge de l'assemblée générale que l'équipe nationale allait changer de surnom. Déjà évoquée au moment de la CAN 2019, qui la vit atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale, cette hypothèse va donc devenir réalité.

Le président de la FBF confirme

« Nous avons déjà adressé un courrier à notre tutelle pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale, a confirmé Mathurin de Chacus à notre consœur Jocelyne Senanhoun, présente à l'AG élective. A partir de ce jour, il n'y aura plus d'Ecureuils au Bénin pour ce qui est du football. A partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les Guépards. »

Au milieu des éléphants, des lions et des aigles...

Une nouvelle ère s'ouvre donc pour le Bénin, actuel 91e au classement mondial de la FIFA. Au milieu des éléphants, lions et autres aigles, l'écureuil était souvent raillé par les adversaires, et considéré comme trop fragile et modeste par les fans béninois. En troquant le petit rongeur grimpeur pour le plus rapide des fauves de la savane, présent sur les armoiries nationales, leur pays sort ses griffes. A l'équipe désormais d'accorder sur le terrain les actes aux paroles.