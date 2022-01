Belmadi lance Benrahma face à la Côte d'Ivoire !

Tout pour la gagne et ça, Djamel Belmadi l'a bien compris. Le sélectionneur algérien a concocté un onze bien offensif contre la Côte d'Ivoire dans un match aux allures de 16es de finale pour les Fennecs. Aux côtés des habituels Bounedjah, Mahrez et Belaili, on retrouvera l'ailier de West Ham, Said Benrahma. C'est le joueur de Galatasaray, Sofiane Feghouli, qui en fait les frais. Autre nouveauté, la titularisation de Zerrouki devant la défense en compagnie de Bennacer. Enfin, dans l'axe de la défense, Bedrane sera chargé de remplacer Benlamri, blessé au dernier match.

Le onze de l'Algérie

Mbolhi - Atal, Bedrane, Mandi, Bensebaini - Zerrouki, Bennacer - Mahrez, Belaili, Benrahma, Bounedjah