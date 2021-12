Belhanda règle ses comptes avec Vahid Halilhodzic

Hakim Ziyech n’est pas le seul joueur marocain à être actuellement en froid avec Vahid Halilhodzic, le patron des Lions de l’Atlas. C’est aussi le cas de Younes Belhanda, L’expérimenté milieu de terrain d’Adama Demirspor a avoué ne pas être en très bons termes avec le technicien franco-bosnien. Et il n’est pas vraiment soucieux pour que cela change.

Belhanda fier d’être « quelqu’un de vrai »

Belhanda (31 ans) compte 50 capes avec sa sélection nationale. Mais, la dernière remonte à la précédente CAN en Égypte. L’ex-Montpélliérain n’a encore jamais évolué sous la houlette de Halilhodzic et il est convaincu qu’il ne fera pas dans le futur. « Même s’il me rappelle, je n’irai pas. Tant qu’il sera sélectionneur, c’est mort, a-t-il lâché dans un entretien à So Foot. Il y a eu une cassure, il ne m’a pas respecté alors que sportivement, mes performances en club étaient bonnes. En plus, j’ai fait douze ans en sélection nationale, je suis là depuis le début. Je ne suis pas un mec recyclé qui, par exemple, choisit d’abord l’Espagne, puis le Maroc. J’aurais pu choisir la France et je ne l’ai pas fait par amour pour ce pays. Je suis quelqu’un de vrai, j’ai fait les pires déplacements ».

Mais quelle est la raison de ce contentieux entre les deux hommes ? Manifestement, tout est parti d’une simple requête formulée par le joueur et qui n’a pas du tout plu au coach. « En 2019, j’apprends qu’un kiné qui était avec la sélection marocaine depuis vingt ans a été relégué avec les équipes de jeunes parce que, soi-disant, il serait trop proche des joueurs et qu’il faudrait y faire attention. Mon problème, c’est que je veux toujours faire le justicier pour les autres, alors que personne ne le fait pour moi. Je suis donc parti voir Vahid pour lui dire que ce n’était pas correct de dégager le kiné de cette manière, ça fait 20 ans qu’il est en équipe nationale. Je n’ai rien fait de mal, je suis légitime pour parler, surtout que je l’ai fait avec respect. Il m’a dit que sa décision était prise et qu’il allait le remplacer. Pour moi, c’est cette prise de position qui m’a coûté ma place. Il a dû se dire : « Belhanda a trop de caractère, il va me casser les couilles » ». Et donc c’est ainsi que la carrière internationale de Belhanda a pris fin prématurément.