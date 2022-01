La Guinée a redressé la barre en s'imposant en amical face au Rwanda (2-0), ce jeudi à Kigali. Bénéficiant du retour de son maître à jouer Naby Keita, le Syli national a pris la direction des opérations et ouvert le score sur corner par Mohamed Bayo (27e). Bien servi par Aguibou Camara, l'attaquant de Clermont faisait mouche de la tête. Le break intervenait rapidement, grâce à l'inévitable Naby Keita (34e).

Deux positifs au Covid

Moins mordants après la reprise, les hommes de Kaba Diawara repoussaient les assauts rwandais et terminaient leur préparation sur une note encourageante avant de rallier le Cameroun, sans le latéral Mikael Dyrestam et le préparateur des gardiens Kémoko Camara, tous deux testés positifs au coronavirus. La Guinée dispute son premier match lundi, contre le Malawi à Bafoussam.