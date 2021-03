Algérie : Mahrez et plusieurs cadres de retour pour le Botswana

L'Algérie boucle sa campagne des éliminatoires de la CAN par la réception du Botswana, ce lundi à Blida (21h). Après le nul (3-3) ramené de Zambie, le sélectionneur Djamel Belmadi compte terminer sur une victoire et va pour cela pouvoir s'appuyer sur des cadres dispensés du déplacement à Lusaka. La star Riyad Mahrez (Manchester City), mais aussi Sofiane Feghouli (Galatasaray), Saïd Benrahma (West Ham), Aïssa Mandi (Betis Séville), et Ismaël Bennacer (AC Milan) sont de retour alors que le défenseur Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) a purgé son match de suspension. De quoi revenir à un onze de départ un peu plus proche de l'équipe type des champions d'Afrique.