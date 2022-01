Algérie : Les regrets de Belmadi

"On n'a pas su être réalistes"



. Ce mardi, pour son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique, l'Algérie est restée muette face à la Sierra Leone (0-0). Annoncée comme la grande favorite de cette édition, elle devra rapidement rebondir dans ce groupe E, avec une opposition prévue face à la Guinée Equatoriale, dimanche (20 heures). Au sortir de ce nul inaugural, Djamel Belmadi s'est présenté en conférence de presse, affichant ses regrets."Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc par une victoire. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi. La suite? Ce sera déjà un match important contre la Guinée équatoriale. Il faudra gagner, tout simplement. Il faut gagner tous les matchs. On rentre avec l’idée de gagner tous les matchs., a-t-il affirmé au micro de beIN SPORTS.Beau joueur, le sélectionneur des Fennecs a également salué la prestation réalisée par le portier de la Sierra Leone, Mohamed Kamara, auteur de multiples arrêts devant les offensives de l'Algérie.Dans ce genre de match, tant qu'on a pas marqué, ça donne de l'envie et du courage à l'adversaire pour bien défendre et procéder à des contre attaques."