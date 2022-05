Le crépuscule des cadres ?



قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهتين أمام منتخبي اوغندا🇺🇬 و تنزانيا 🇹🇿في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023-كوت ديفوار .#TeamDZ 🇩🇿 pic.twitter.com/yIcwgEpp36

, Riyad Mahrez. Le sélectionneurretenus pour ces deux rencontres face à l'Ouganda et à la Tanzanie. Comme annoncé,: c'est le cas du gardien de but angevin Anthony Mandrea, du très attendu latéral droit clermontois Akim Zedadka et de son pendant côté Yanis Hamache (Boavista), du milieu de terrain Abdelkahar Kadri (Courtrai) et des attaquants Billal Brahimi (Nice, photo) et Billel Omrani (CFR Cluj).Outre Mahrez, dont la Fédération avait annoncé jeudi le forfait sur blessure,de cette fenêtre FIFA : Djamel Benlamri, sans club, Youcef Atal, blessé, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli et Baghdad Bounedjah brillent par leur absence. Une page se tourne doucement au pays des Fennecs.L'Algérie recevra l'Ouganda, le 4 juin, avant d'aller défier la Tanzanie, le 8, dans un groupe qui comprend également le Niger.