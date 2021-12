Zedadka non, Brahimi oui

On connaît les noms des. Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a communiqué vendredi la. Une sélection en ligne avec les précédents choix du coach, avec quelques nouveautés toutefois dans la foulée de la Coupe Arabe de la FIFA, remportée par l'équipe A' de Madjid Bougherra. C'est ainsi qu'aux côtés de tous les habitués de l'arrière-garde (Mandi, Benlamri, Atal, Bensebaïni) se glissentEspéré par beaucoup, le latéral droit de Clermontreste aux abonnés absents. Au milieu de terrain, la porte entrouverte permet àde faire son entrée, alors qu'Ahmed Touba et Hicham Boudaoui sortent du groupe. Mais la nouveauté la plus marquante reste leaprès une grosse année d'absence en A, lui aussi grâce à ses prestations convaincantes lors de la campagne victorieuse de Coupe Arabe. Pour rappel, l'Algérie évoluera dans le groupe E, logé à Douala, avec pour adversaires la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire.Raïs Mbolhi (Al-Ettifaq, Arabie Saoudite), Alexandre Oukidja (Metz, France), Moustapha Zeghba (Damac FC, Arabie Saoudite).Aïssa Mandi (Villarreal, Espagne), Abdelkader Bedrane (Espérance Tunis, Tunisie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa, Qatar), Djamel Benlamri (Qatar SC, Qatar), Mohamed Amine Tougai (Espérance Tunis, Tunisie), Youcef Atal (Nice, France), Houcine Benayada (ES Sahel, Tunisie), Reda Halaïmia (Beerschot, Belgique), Ramy Bensebaïni (Mönchengladbach, Allemagne), Ilyes Chetti (Espérance Tunis, Tunisie).Ramiz Zerrouki (FC Twente, Pays-Bas), Haris Belkebla (Brest, France), Sofiane Bendebka (MC Alger), Adem Zorgane (Charleroi, Belgique), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie), Ismaël Bennacer (Milan AC, Italie).Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre), Adam Ounas (Naples, Italie), Youcef Belaïli (sans club), Saïd Benrahma (West Ham, Angleterre), Farid Boulaya (Metz, France), Yacine Brahimi (Al-Rayyan, Qatar), Islam Slimani (Lyon, France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Mohamed El Amine Amoura (Lugano, Suisse).